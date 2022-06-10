«Росгвардия» Каменска-Уральского задержала пьяного краснотурьинца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не самое умное поведение — будучи в розыске, уехать в соседний город и устроить там пьяную бучу. Но именно так поступил молодой житель Краснотурьинска.Приехав в Каменск-Уральский, 24-летний краснотурьинец напился и начал публично балагурить. Вёл он себя настолько вызывающе, что ему и вызвали — экипаж вневедомственной охраны «Росгвардии». Только эти суровые ребята сумели угомонить буяна, а когда начали устанавливать его личность, выяснилось, что в родном городе он уже находится в розыске.В федеральный розыск краснотурьинца объявили по подозрению в хранении наркотиков. Так что, в родной город он вернётся под стражей и поедет не домой, а под суд.