Сотрудники магазина в Асбесте через соцсети пристыдили великовозрастного воришку

19.54 Понедельник, 13 июня 2022
Криминал
Фото: ВК-группа «Инцидент. Асбест»
Участившиеся кражи в магазинах Екатеринбурга и городов Свердловской области привели к тому, что дирекция и сотрудники «обнесённых» торговых точек почти ежедневно пользуются соцсетями, чтобы найти воров. Ну, или пристыдить их, как в данном случае.

В Асбесте из магазина «РБТ», расположенного в торговом центре «Небо», пропала колба от кофеварки. После проверки видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что её стянул с полки один из посетителей — мужчина солидного возраста и ещё более солидной комплекции.

Сотрудники магазина не стали обращаться с этой видеозаписью в полицию, а попробовали применить более гуманный метод. Они опубликовали кадры с великовозрастным воришкой в ВК-группе «Инцидент. Асбест», сопроводив её предупреждением: если мужчина не вернёт колбу или не оплатит полностью её стоимость, тогда к его поискам подключат правоохранительные органы. «Стыд и позор таким «примерным» отцам», — добавили к ультиматуму сотрудники обворованного магазина. Дело в том, что они заметили — вор пришёл «на дело» не один, с ним была малолетняя девочка, по всей видимости, его дочка.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:37 В Свердловской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса
15:22 Прокуратура начала проверку после сообщения о сбросе кипятка в реку Исеть в Екатеринбурге
14:38 В аварии на трассе Екатеринбурге – Серов погибли четыре человека
13:41 Прокуратура начала проверку после пожара в Заречном
12:47 В реку Исеть в Екатеринбурге из-за прорыва трубы хлынул кипяток
12:24 В Туринске ищут 71-леннего мужчину, пропавшего 11 июня
11:52 Синоптики обещают в Свердловской области небольшие дожди
11:03 Арт-объект «Жить – прошлым!» Тимофея Радя появился на уралмашевских крышах в Екатеринбурге
10:07 В Екатеринбурге неизвестный зарезал прохожего у парка УрГУПС
09:44 В Заречном в пожаре пострадали трое детей
17:21 В Свердловской области выявили 107 новых случаев коронавируса
17:11 Неизвестные испортили маркировку на велопешеходном маршруте «Сысертская сотня»
16:14 Проект клуба «Друзья Шарташа» из Екатеринбурга получил президентский грант
15:08 В Свердловской области ищут 69-летнего мужчину, пропавшего 9 июня
14:21 На помощь погорельцам из Красноуфимска выделили 10,5 миллиона
13:14 Прокуратура начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка в Каменске-Уральском
12:52 На свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик
12:02 При поддержке УГМК в Свердловской области состоялся забег по пересечённой местности
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