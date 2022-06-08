Сотрудники магазина в Асбесте через соцсети пристыдили великовозрастного воришку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Участившиеся кражи в магазинах Екатеринбурга и городов Свердловской области привели к тому, что дирекция и сотрудники «обнесённых» торговых точек почти ежедневно пользуются соцсетями, чтобы найти воров. Ну, или пристыдить их, как в данном случае.В Асбесте из магазина «РБТ», расположенного в торговом центре «Небо», пропала колба от кофеварки. После проверки видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что её стянул с полки один из посетителей — мужчина солидного возраста и ещё более солидной комплекции.Сотрудники магазина не стали обращаться с этой видеозаписью в полицию, а попробовали применить более гуманный метод. Они опубликовали кадры с великовозрастным воришкой в ВК-группе «Инцидент. Асбест», сопроводив её предупреждением: если мужчина не вернёт колбу или не оплатит полностью её стоимость, тогда к его поискам подключат правоохранительные органы. «Стыд и позор таким «примерным» отцам», — добавили к ультиматуму сотрудники обворованного магазина. Дело в том, что они заметили — вор пришёл «на дело» не один, с ним была малолетняя девочка, по всей видимости, его дочка.