Молодую мать-одиночку из Невьянска ждёт суд за магазинные кражи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Невьянске суд рассмотрит дело 25-летней женщины, которую поймали на магазинных кражах, причём неоднократно. Свои преступления она совершала в присутствии малолетней дочери, что наверняка скажется на приговоре не лучшим для воровки образом.Другим отягчающим фактором уже стало то обстоятельства, что молодую мать-одиночку уже ловили на аналогичных деяниях в прошлом году. Тогда её судили административным судом и приговори вынесли довольно мягкий — штраф в размере 3 тысяч рублей. Она его не оплатила, а, значит, «административкой» и штрафом уже не отделается. Не удастся женщине и «давить на жалость», объясняя, что на кражи она пошла, потому что ей нечем было кормить ребёнка. Как она сама заявила в чистосердечном признании сотрудникам правоохранительных органов, украденную в магазине еду она продавала, а не скармливала дочери.Поймать магазинную воровку удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в торговых точках. Записи с них доказывают, что в апреле текущего года женщина совершила три кражи подряд из магазинов торговой сети «Пятёрочка», расположенных на разных улицах Невьянска.