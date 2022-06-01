На Урале осудят двух подростков за нападение на продавщицу с молотком

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанут два подростка. Они обвиняются в разбойном нападении с молотком на продавщицу в селе Байкалово. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, 20 марта подростки вступили в преступный сговор, решив похитить деньги из местного магазина. Один из них должен был предоставить другому молоток и убедиться в отсутствии покупателей в магазине, а второй злоумышленник – напасть на продавца и похитить деньги.Вечером 21 марта обвиняемые пришли к магазину. Один из подростков передал другому металлическую часть молотка, проверил, что в магазине никого нет и сообщил об этом соучастнику. Тот зашел в магазин и молотком, а также руками и ногами нанес удары по голове и телу продавщицы. Затем он похитил кассовый аппарат с деньгами, сигареты и имущество женщины, а потом покинул торговую точку.В результате совершенного преступления владельцу магазина и продавщице был причинен ущерб на общую сумму более 22 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд.