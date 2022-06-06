В посёлке под Нижней Турой застрелили мужчину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 7-го июня 40-летний житель Нижней Туры дважды выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого, проживающего в посёлке Глубокая. Выстрелы оказались роковыми, потерпевший не выжил.Намерения убивать мужчину у стрелявшего не было. Он даже сам вызвал врачей в дом, где произошёл конфликт, завершившийся стрельбой. Но прибывшим медикам «Скорой» не оставалось ничего другого, как сообщить в полицию об убийстве.Звонок приняли в дежурной части отдела полиции № 31 МО МВД России «Качканарский». В посёлок Глубокая была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опросили врачей и владельца пистолета, а при осмотре места происшествия найдены две гильзы. Пистолет у стрелявшего изъяли, как и всё оружие, впоследствии найденное при осмотре его дома. В тот же день против задержанного Следственный отдел по ЗАТО «город Лесной» Следственного управления СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации), — сообщает официальное ВК-сообщество МО МВД России «Качканарский».