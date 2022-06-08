В Ивделе поймали двух ворюг, только что откинувшихся из исправительной колонии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбуржец 1999-го года рождения и житель Полевского 1995-го года рождения, освободившись из исправительной колонии общего режима в Ивделе, не поторопились по домам, а решили отметить столь важное в их суровых жизнях событие. Выпивая на железнодорожном вокзале, мужчины познакомились с женщиной, которая не отказалась побыть их собутыльницей и даже пригласила к себе в гости.В гостях, однако, преступная натура взяла своё. Дождавшись, когда алкоголь унесёт их новую знакомую в страну грёз, приятели обчистили гостеприимную хозяйку, набрав у неё вещей на общую сумму в 90 тысяч с лишним рублей. В число их добычи вошли ноутбук, сотовый телефон, золотые украшения. Впрочем, ни продать, ни попользоваться этим добром они не успели.Сотрудники полиции Ивделя после сообщения о краже быстро вышли на воров, задержали их, а краденное изъяли. Теперь в родные города преступный дуэт попадёт не скоро — обоих ждёт суд по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», как сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.