В Ивделе поймали двух ворюг, только что откинувшихся из исправительной колонии

20.18 Среда, 8 июня 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
Екатеринбуржец 1999-го года рождения и житель Полевского 1995-го года рождения, освободившись из исправительной колонии общего режима в Ивделе, не поторопились по домам, а решили отметить столь важное в их суровых жизнях событие. Выпивая на железнодорожном вокзале, мужчины познакомились с женщиной, которая не отказалась побыть их собутыльницей и даже пригласила к себе в гости.

В гостях, однако, преступная натура взяла своё. Дождавшись, когда алкоголь унесёт их новую знакомую в страну грёз, приятели обчистили гостеприимную хозяйку, набрав у неё вещей на общую сумму в 90 тысяч с лишним рублей. В число их добычи вошли ноутбук, сотовый телефон, золотые украшения. Впрочем, ни продать, ни попользоваться этим добром они не успели.

Сотрудники полиции Ивделя после сообщения о краже быстро вышли на воров, задержали их, а краденное изъяли. Теперь в родные города преступный дуэт попадёт не скоро — обоих ждёт суд по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», как сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:26 Мария Шукшина заявила о необходимости включить «Ельцин Центр» в список иноагентов
14:57 В «Николаевских банях» в Екатеринбурге произошел пожар
14:24 В Кушве вынесли приговор полицейскому, который насмерть сбил женщину
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