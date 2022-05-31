В Кушве вынесли приговор полицейскому, который насмерть сбил женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кушве перед судом предстал заместитель начальника полиции по общественной безопасности МО МВД России «Кушвинский», который насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Водитель Kia Stinger ехал со скоростью, превышавшей установленное ограничение в городе, и совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу на улице Красноармейская в Кушве. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, ставшие причиной ее смерти.В ходе судебного рассмотрения уголовного дела обвиняемый не признал свою вину и выдвигал версию о противоправном поведении самой потерпевшей. Однако гособвинитель опроверг доводы водителя материалами уголовного дела.Гособвинитель просил суд назначить виновнику ДТП наказание в виде четырех лет лишения свободы. Однако Кушвинский городской суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования трех детей погибших о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей каждому.Прокуратура в течение 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования.