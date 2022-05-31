Полицейские изъяли 25 тысяч пачек нелегальных сигарет в Новоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске сотрудники полиции изъяли 25 тысяч пачек немаркированных сигарет из сети павильонов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Женщина 1961 года рождения и ее сестра 1970 года рождения наладили незаконную поставку контрафактных сигарет. Продажа табачных изделий осуществлялась в сети павильонов Новоуральска, находящихся в пользовании женщин.Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России по Новоуральску задержали одну из гражданок при закупе и перегрузке немаркированной табачной продукции в свой автомобиль. Затем был обнаружен и склад с крупной партией сигарет.Всего из павильонов, складов и автомобилей двух женщины изъяли 25 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму 2,8 миллиона рублей. Вещественные доказательства поместили в камеру хранения МУ МВД России по Новоуральске. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.