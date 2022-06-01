Екатеринбурженку осудят за присвоение 1,5 млн рублей под видом оформления турпутевок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят бывшего руководителя офиса продаж туристической компании. Женщина обвиняется в присвоении более 1,5 миллиона рублей под видом оформления турпутевок.По версии следствия, с марта по октябрь 2013 года обвиняемая заключила несколько договоров на оказание услуг по оформлению туристических путевок. Женщина убедила клиентов, что услуга будет оказана в полном объеме.Полученные от клиентов деньги в соответствии с должностной инструкцией обвиняемая должна была внести на расчетный счет компании в счет оплаты туров. Однако она оставила деньги себе, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате клиенты остались без денег и без поездок.От действий обвиняемой пострадали восемь потерпевших. Общий ущерб составил свыше 1,5 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.