Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 60-летняя местная жительница перевела мошенникам взятые в кредит 3 966 000 рублей. По словам потерпевшей, звонившие представились сотрудникам банка и убедили в том, что с её карты пытаются снять деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Для убедительности злоумышленники прислали через мессенджер документ, содержащий подпись, печать и другие реквизиты Центрального банка России.
«Звонившие убедили её сменить сим-карту и даже купить новый телефон, поддерживающий необходимые банковские приложения», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
После этого обманутая женщина два дня оформляла кредиты и переводила полученные деньги на «безопасные счета», которые на самом деле являлись банковскими картами злоумышленников.
То, что её обманули, женщина лишь через несколько дней после того, как вспомнила о подобных мошеннических схемах, о которых слышала из средств массовой информации и объявлений на информационных стендах.
Для убедительности злоумышленники прислали через мессенджер документ, содержащий подпись, печать и другие реквизиты Центрального банка России.
«Звонившие убедили её сменить сим-карту и даже купить новый телефон, поддерживающий необходимые банковские приложения», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
После этого обманутая женщина два дня оформляла кредиты и переводила полученные деньги на «безопасные счета», которые на самом деле являлись банковскими картами злоумышленников.
То, что её обманули, женщина лишь через несколько дней после того, как вспомнила о подобных мошеннических схемах, о которых слышала из средств массовой информации и объявлений на информационных стендах.
Правоохранители вновь напоминают гражданам о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию «сотрудников банка» или «представителей силовых ведомств».
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