С одной из строек в Екатеринбурге умыкнули... башенный кран

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Башенного крана стоимостью в 15 миллионов рублей не досчитались на одной из строительных площадок в Екатеринбурге. Когда же владельцы дорогущей спецтехники попытались узнать, как такую махину похитители сумели незаметно пронести мимо сторожа, выяснилось, что сторож-то как раз и есть похититель.Житель Саратова, приехавший на Урал подзаработать, устроился сторожить строительную площадку в Орджоникидзевском районе. Зарплата сторожа ему показалась недостаточно большой, и он начал придумывать альтернативные пути к обогащению. Тогда-то он и обратил внимание на башенный кран, который в разобранном виде лежал где-то с краешку.Воспользовавшись тем, что стройку доверили охранять ему одному, сторож начал приводить по вечерам на стройплощадку знакомых, которые помогли ему распилить и вывезти по частям массивную конструкцию. Части крана они сдавали в металлолом, а прибыль делили между собой.По информации из Свердловской областной прокуратуры, отвечать перед судом за эту неслыханную кражу предстоит одному лишь сторожу. Его подельникам удалось убедить правоохранительные органы, что они не знали о преступной сути их действий, ведь зачинщик обманул их, сказав, что башенный кран списан и что они оказывают услугу строителям, очищая стройплощадку от «старой рухляди».