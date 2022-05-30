С одной из строек в Екатеринбурге умыкнули... башенный кран
Криминал
Фото Антона Каптелова
Башенного крана стоимостью в 15 миллионов рублей не досчитались на одной из строительных площадок в Екатеринбурге. Когда же владельцы дорогущей спецтехники попытались узнать, как такую махину похитители сумели незаметно пронести мимо сторожа, выяснилось, что сторож-то как раз и есть похититель.
Житель Саратова, приехавший на Урал подзаработать, устроился сторожить строительную площадку в Орджоникидзевском районе. Зарплата сторожа ему показалась недостаточно большой, и он начал придумывать альтернативные пути к обогащению. Тогда-то он и обратил внимание на башенный кран, который в разобранном виде лежал где-то с краешку.
Воспользовавшись тем, что стройку доверили охранять ему одному, сторож начал приводить по вечерам на стройплощадку знакомых, которые помогли ему распилить и вывезти по частям массивную конструкцию. Части крана они сдавали в металлолом, а прибыль делили между собой.
По информации из Свердловской областной прокуратуры, отвечать перед судом за эту неслыханную кражу предстоит одному лишь сторожу. Его подельникам удалось убедить правоохранительные органы, что они не знали о преступной сути их действий, ведь зачинщик обманул их, сказав, что башенный кран списан и что они оказывают услугу строителям, очищая стройплощадку от «старой рухляди».
Житель Саратова, приехавший на Урал подзаработать, устроился сторожить строительную площадку в Орджоникидзевском районе. Зарплата сторожа ему показалась недостаточно большой, и он начал придумывать альтернативные пути к обогащению. Тогда-то он и обратил внимание на башенный кран, который в разобранном виде лежал где-то с краешку.
Воспользовавшись тем, что стройку доверили охранять ему одному, сторож начал приводить по вечерам на стройплощадку знакомых, которые помогли ему распилить и вывезти по частям массивную конструкцию. Части крана они сдавали в металлолом, а прибыль делили между собой.
По информации из Свердловской областной прокуратуры, отвечать перед судом за эту неслыханную кражу предстоит одному лишь сторожу. Его подельникам удалось убедить правоохранительные органы, что они не знали о преступной сути их действий, ведь зачинщик обманул их, сказав, что башенный кран списан и что они оказывают услугу строителям, очищая стройплощадку от «старой рухляди».
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