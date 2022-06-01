Мужчину осудят за стрельбу в центре Камышлова
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове местный житель, стрелявший в центре города из охотничьего карабина в сторону прохожих, предстанет перед судом. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, вечером 5 февраля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на парковке на улице Карла Маркса достал самозарядный охотничий карабин ОП СКС и произвел не менее двух выстрелов в сторону ранее незнакомых ему двух мужчин и женщины.
Кроме того, обвиняемый выстрелил из охотничьего карабина в Peugeot 206, причинив хозяйке автомобиля материальный ущерб.
В ходе расследования уголовного дела мужчина частично признал свою вину и полностью возместил вред, причиненный преступлением потерпевшей.
Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, вечером 5 февраля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на парковке на улице Карла Маркса достал самозарядный охотничий карабин ОП СКС и произвел не менее двух выстрелов в сторону ранее незнакомых ему двух мужчин и женщины.
Кроме того, обвиняемый выстрелил из охотничьего карабина в Peugeot 206, причинив хозяйке автомобиля материальный ущерб.
В ходе расследования уголовного дела мужчина частично признал свою вину и полностью возместил вред, причиненный преступлением потерпевшей.
Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.
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