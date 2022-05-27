Жительницу Екатеринбурга отправили на лечение в психбольницу за покушение на убийство сына

– Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге девушку отправили на принудительное лечение в психбольницу за покушение на убийство своего сына. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.В начале августа прошлого года девушка находилась в квартире дома по улице Авиационная в Екатеринбурге вместе с сыном 2019 года рождения. Мать взяла ребенка на руки и вышла на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже, а затем упала вместе с сыном. Женщина получила повреждения и потеряла сознание. А малышу оказали своевременную медицинскую помощь, благодаря чему мальчик выжил.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил девушке принудительную меру медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.