В Сухом Логу подростков приговорили к лишению свободы за избиение двух школьников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сухом Логу к лишению свободы приговорили двух 17-летних парней за хулиганство и нанесение телесных повреждений двум школьникам. Процесс нападения снимался на видео.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в Сухом Логу двое подростков напали на двух учеников 7 и 10 классов. Они нанесли потерпевшим множественные удары по голове и туловищу, а также прыгали на головы потерпевших. Факт избиения снимали на телефон знакомые обвиняемых.В результате двум школьникам были причинены различные телесные повреждения, а старшему из них – перелом нома.Сухоложский городской суд назначил обоим подросткам наказание в виде 1 года 6 месяцев и 5 дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Осужденных взяли под стражу в зале суда.Отмечается, что остальные участки происшествия – знакомые обвиняемых – поставлены на учет в ПДН ОМВД России по Сухому Логу и ТКДНиЗП Сухоложского района. С нми проводится индивидуальная профилактическая работа.