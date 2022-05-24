В Березовском вынесли приговор рецидивисту за нападение с ножом на мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском перед судом предстал 25-летний ранее судимый мужчина, который ранил ножом местного жителя. Пострадавшего перед этим сбил друг рецидивиста на Infiniti.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в августе прошлого года компания местных жителей общалась возле пивного павильона. Рядом припарковался Infiniti, за рулем которого находился ранее судимый за кражи автомобилей мужчина. Вместе с ним в машине был его знакомый, которого судили за вымогательство.Внезапно водитель Infiniti сдал назад, а потом резко двинулся вперед и ударил капотом стоявших у магазина людей. После чего машина уехала во двор соседнего дома.Желая разобраться в причинах поведения водителя Infiniti, пострадавшие проследовали во двор. Там водитель дорогой иномарки стал демонстрировать предмет, похожий на пистолет, а его знакомый погнался за березовчанами и нанес одному из пострадавших несколько ударов ножом.В результате здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.Березовский городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.