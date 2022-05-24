Семейная пара в Свердловской области купила украденного малыша
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У жительницы Ростовской области похитили годовалого ребенка и продали его супружеской паре из Свердловской области. Четырех злоумышленников уже задержали.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего мужчины и 51-летней женщины из Красносулинского района и 31-летнего мужчины и 25-летней женщины из Свердловской области. По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемые похитили у 27-летней жительницы поселка Углеродовский ее годовалого ребенка. Затем мальчика продали семейной паре на Урале.
Сейчас злоумышленникам уже предъявили обвинение и поместили их под стражу. Следователи вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение малыша. Теперь его возвращают родной матери.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего мужчины и 51-летней женщины из Красносулинского района и 31-летнего мужчины и 25-летней женщины из Свердловской области. По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемые похитили у 27-летней жительницы поселка Углеродовский ее годовалого ребенка. Затем мальчика продали семейной паре на Урале.
Сейчас злоумышленникам уже предъявили обвинение и поместили их под стражу. Следователи вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение малыша. Теперь его возвращают родной матери.
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