Семейная пара в Свердловской области купила украденного малыша

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

У жительницы Ростовской области похитили годовалого ребенка и продали его супружеской паре из Свердловской области. Четырех злоумышленников уже задержали.Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего мужчины и 51-летней женщины из Красносулинского района и 31-летнего мужчины и 25-летней женщины из Свердловской области. По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемые похитили у 27-летней жительницы поселка Углеродовский ее годовалого ребенка. Затем мальчика продали семейной паре на Урале.Сейчас злоумышленникам уже предъявили обвинение и поместили их под стражу. Следователи вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение малыша. Теперь его возвращают родной матери.