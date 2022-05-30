В Екатеринбурге осудят мужчину за мошенничество на 22,9 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят мужчину, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 22,9 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в 2017 году обвиняемый решил похищать деньги покупателей под видом заключения договоров на изготовление и поставку электротехнического оборудования. Для этого он создал подконтрольное ему юридическое лицо и искусственный образ успешного предприятия с опытом коммерческой деятельности.Обвиняемый демонстрировал готовность предприятия не только поставлять оборудование, но и изготавливать его. С июня 2017 года по март 2018 мошенник похитил деньги 21 контрагента. Общий ущерб составил более 22,9 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.