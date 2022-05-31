В Первоуральске обнаружили склад контрафактного алкоголя и сигарет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крупный склад контрафактного товара обнаружили сотрудники полиции города Первоуральска. В помещении, плотно забитом коробками, насчитали 7500 флаконов спиртосодержащей продукции и 12634 пачки сигарет, — сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Первоуральск».Всё найденое «пойло» и «курево» оказалось без акцизных марок, а потому было изъято сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Образцы табачных изделий и алкогольной жидкости направлены на лабораторные исследования. В случае, если обнаружится, что они изготавливались подпольным способом, будет возбуждено уголовное дело против хозяина этих сомнительных «сокровищ».Полиция пока не оглашает фамилию предпринимателя, которому принадлежат конфискованные бутылки и пачки сигарет. Но участники ВК-сообщества углядели на фото, что в помещении склада во время работы полиции присутствовал местный бизнесмен Алексей Моржерин и предположили, что он оказался там не случайно.