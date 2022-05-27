Свердловчанку осудили за нанесение смертельных травм своей матери

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительниц Лесного предстала перед судом за нанесение смертельных травм собственной матери. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.В начале января прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома по улице Пушкина в Лесном избила свою мать 1937 года рождения. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.Суд назначил 59-летней жительнице Лесного наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что поднявшая руку на свою мать женщина была не чужда алкогольных возлияний. Именно это послужило поводом для недовольства со стороны матери. Она упрекнула свою дочь в злоупотреблении спиртным, отчего злоумышленница вспылила и выплеснула всю агрессию на пожилую женщину.