Зубную пасту с запретной начинкой пытались заслать в исправительную колонию под Тавдой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошлой неделе гражданин города Тавда принёс в исправительную колонию №19 передачку. Она предназначалась для осуждённого по статье «Грабёж», который отбывает в ИК-19 отмеренный ему срок в 4 года и 1 месяц.Работники колонии, вместе с сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН осматривавшие посылки и бандероли, проявили чудеса бдительности. Они догадались сосредоточить внимание именно на этой передачке, а особый интерес проявили к тюбику зубной пасты и к крему для бритья. «Чуйка» не подвела — и там, и там обнаружились вещества, запрещённые к употреблению не только в местах, подведомственных ГУФСИНу.Из 3 тюбиков зубной пасты и из 2 тюбиков с кремом для бритья извлекли в общей сложности 7 свёртков с наркотиком. Понятно, что передачка адресату не дошла. А его «благодетель» теперь сам схлопотал неприятности с законом. За попытку передать запрещённые вещества на территорию ИК его ждёт суд.