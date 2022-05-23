К жителям Качканара зачастили лже-полицейские

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Качканаре зафиксировано уже несколько случаев мошенничества с участием «женщин-полицейских». Аферистки в форме ходят по домам под видом инспекторов по делам несовершеннолетних.Пользуясь внушительным видом формы и доверчивостью граждан, злоумышленницы добиваются того, чтобы их пустили в дом. Предлоги они используют самые разные: одним семьям говорят, что проверяют условия содержания, другим — что пришли осведомиться о здоровье несовершеннолетних детей. Оказавшись в жилом помещении, они высматривают, чем там можно поживиться.Сотрудники муниципального отделения МВД России «Качканарский» обратились к жителям Качканара с просьбой быть внимательней к незнакомым визитёрам: «Чтобы удостовериться, что в дверь звонит именно полицейский, нужно попросить представиться и предъявить служебное удостоверение «в глазок» двери. Полицейский должен быть легко узнаваем на удостоверении». Тех же, кто уже стал жертвой обмана, просят сообщать об этом своему участковому либо в дежурную часть (+7 999-368-06-82).