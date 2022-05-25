Двух екатеринбуржцев осудят за налет на магазин электроники
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области перед судом предстанут двое мужчин, которые обвиняются в хищении из магазина крупной сети электроники товара на общую сумму более 600 тысяч рублей.
По версии следствия, два екатеринбуржца в ночь на 25 августа 2021 года с помощью металлической монтировки вскрыли входную дверь магазина электроники и бытовой техники, расположенного в торговом центре в Заречном. Злоумышленники проникли в магазин и похитили 40 единиц электронной и цифровой техники. Общий ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено Белоярский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, два екатеринбуржца в ночь на 25 августа 2021 года с помощью металлической монтировки вскрыли входную дверь магазина электроники и бытовой техники, расположенного в торговом центре в Заречном. Злоумышленники проникли в магазин и похитили 40 единиц электронной и цифровой техники. Общий ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено Белоярский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.
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