Двух екатеринбуржцев осудят за налет на магазин электроники

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанут двое мужчин, которые обвиняются в хищении из магазина крупной сети электроники товара на общую сумму более 600 тысяч рублей.По версии следствия, два екатеринбуржца в ночь на 25 августа 2021 года с помощью металлической монтировки вскрыли входную дверь магазина электроники и бытовой техники, расположенного в торговом центре в Заречном. Злоумышленники проникли в магазин и похитили 40 единиц электронной и цифровой техники. Общий ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.Уголовное дело направлено Белоярский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.