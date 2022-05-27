Работник пункта приема металлолома в Екатеринбурге обвиняется в убийстве коллеги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 46-летний мужчина, неофициально работающий на пункте приема металлолома, обвиняется в убийстве коллеги. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, в ночь на 27 мая на территории пункта приема металлолома по улице Походной обвиняемый распивал спиртное вместе со своими напарниками. В ходе застолья между ними произошел словесный конфликт. Однако ссора вскоре угасла, так как двое коллег обвиняемого уснули.Однако сам злоумышленник счел оскорбительными слова, произнесенные в его адрес в ходе ссоры. Решив расправиться с обидчиком, он нанес ему удар колюще-режущим предметом в область грудной клетки. Потерпевший скончался от полученного ранения на месте происшествия.Суд по ходатайству следователя СКР избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.