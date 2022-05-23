Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге Lexus американку

– У сыщиков есть основания предполагать, что фигурантка может предпринять меры, чтобы покинуть пределы РФ. Несмотря на то, что суд не увидел таких оснований, – отметил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга поместил под домашний арест 48-летнюю гражданку США, которая подозревается в поджоге автомобиля Lexus своего бывшего бизнес-партнера.Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, американка пробудет под домашним арестом 28 суток. Сегодня, 30 мая, на руку подозреваемой наденут специальный браслет. Она будет отбывать арест в квартире знакомого в Верхней Салде.Напомним, что Lexus стоимостью три миллиона рублей был подожжен во дворе на Уралмаше в ночь на 22 мая. Жительницу штата Орегон, подозреваемую в поджоге, вычислили по камерам видеонаблюдения. Ее задержали спустя три дня в аэропорту Кольцово при попытке улететь в Казахстан.