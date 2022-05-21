Екатеринбурженку будут судить за попытку продать арендованную квартиру

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кировском районном суде Екатеринбурга будут судить 33-летнюю местную жительницу, пытавшуюся продать арендованную квартиру за 5,7 миллиона рублей. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.О махинациях екатеринбурженки сообщила в полицию 46-летняя гражданка 10 апреля. Она рассказала, что во время проверки правоустанавливающих документов выяснилось, что продавец не является собственником жилья.В ходе разбирательств было установлено, что в феврале 2022 года подозреваемая, ранее работавшая риэлтором, разместила в интернете объявление о продаже квартиры за 5,7 миллиона рублей. Потерпевшую заинтересовало предложение, и она связалась с продавцом.Женщины договорились о заключении сделки. После чего обвиняемая подготовила все необходимые документы, включая фиктивную выписку из единого государственного реестра недвижимости на продаваемый объект, в которую внесла свои данные.«В качестве подтверждения своих намерений покупательница внесла залог в размере 50 тысяч рублей, и в последующем должна была передать предоплату в размере 2 миллионов рублей. Однако бдительная гражданка решила самостоятельно запросить справку о собственнике квартиры, после чего обман вскрылся», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска подозреваемая не стала отрицать свою вину. Женщина объяснила, что на такие действия её подтолкнуло тяжёлое материальное положение.