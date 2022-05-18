Обвиняемого в получении взятки депутата гордумы Красноуфимска от ЕР оставили под стражей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутата гордумы Красноуфимска от «Единой России» Андрея Мерзлякова оставили под стражей до 28 июня. Он обвиняется в получении взятки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловской областного суда.Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту Мерзлякова на постановление Красноуфимского районного суда от 18 мая. Согласно постановлению, депутату, обвиняемому в получении взятки, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июня.Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, заслушав обвиняемого и узнав мнение прокурора, суд оставил жалобу адвоката без удовлетворения.Отметим, что Андрей Мерзляков получил «известность» в 2017 году, когда установил скрытую камеру в женском туалете районного предприятия МУП «Энергосервис», директором которого и является. Депутата обвиняли по части 1 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Ему грозило до двух лет лишения свободы. Однако суд прекратил уголовное дело.