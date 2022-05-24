В Свердловской области мужчину осудят за убийство знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талице перед судом предстанет ранее судимый местный житель, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, в ночь на 8 января обвиняемый распивал спиртное вместе со своей сожительницей и знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник вооружился ножом и несколько раз ударил им своего оппонента.Потерпевший скончался от полученных ранений на месте происшествия. О преступлении в правоохранительные органы сообщила сожительница обвиняемого, когда проснулась и обнаружила, что гость не подает признаков жизни.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что оба участника конфликта ранее были неоднократно судимый. Сама ссора произошла на почве ревности. В 20-х числах декабря прошлого года обвиняемого арестовали на 15 суток. Отбыв административный арест, он вернулся домой и увидел, что у сожительницы поселился его знакомый.Сначала обвиняемый даже одобрил этот факт, так как потерпевший помогал женщине по хозяйству. Однако после того, как мужчина отметил свое освобождение от ареста алкогольными возлияниями, то сменил милость на гнев и стал предъявлять знакомому претензии.