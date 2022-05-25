В ИК-46 в Невьянске осужденному пытались доставить спрятанные в финиках сим-карты



Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В исправительную колонию строго режима №46, расположенную в Невьянске, пытались доставить 10 сим-карт, которые спрятали в финиках.В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в помещении выдачи посылок при досмотре бандероли, поступившей от гражданки, обнаружили и изъяли 10 сим-карт. Их ухищренным способом спрятали в финиках.Посылка предназначалась для осужденного, который отбывает наказание по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы.