В ИК-46 в Невьянске осужденному пытались доставить спрятанные в финиках сим-карты
Криминал
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
В исправительную колонию строго режима №46, расположенную в Невьянске, пытались доставить 10 сим-карт, которые спрятали в финиках.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в помещении выдачи посылок при досмотре бандероли, поступившей от гражданки, обнаружили и изъяли 10 сим-карт. Их ухищренным способом спрятали в финиках.
Посылка предназначалась для осужденного, который отбывает наказание по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в помещении выдачи посылок при досмотре бандероли, поступившей от гражданки, обнаружили и изъяли 10 сим-карт. Их ухищренным способом спрятали в финиках.
Посылка предназначалась для осужденного, который отбывает наказание по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы.
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