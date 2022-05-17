Ночью в Екатеринбурге поймали похитителей аккумуляторов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге минувшей ночью сотрудники ГИБДД поймали злоумышленников, промышляющих воровством чужих аккумуляторов от машин.Подозрение у госинспекторов вызвала «Лада-211340». Они остановили автомобиль и осмотрели салон. Там-то и обнаружились три автомобильных аккумулятора. Сидевшие в машине мужчины не смогли объяснить, откуда у них эти аккумуляторные батареи, и куда их везут. Тогда стражи порядка решили мужчин задержать, а аккумуляторы у них изъять.В Екатеринбурге возвращаются, казалось бы, оставшиеся в прошлом преступления, когда злоумышленники «разувают» припаркованные машины и проникают в их салоны, чтобы поживиться содержимым бардачков. Ночные собиратели аккумуляторов, скорее всего, тоже выпотрошили внутренности чужих машин. Пострадавших просят обратиться в отдел полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу по номеру дежурной части — 356-42-13.