В Талице осудят начальницу отдела территориального управления соцполитики за присвоение средств

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талице перед судом предстанет начальница отдела территориального управления социальной политики. Она обвиняется в присвоении средств под видом приобретения картриджей для оргтехники.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемая в 2018 году стала начальницей отдела, который отвечает за бухгалтерский учет и финансово-хозяйственную деятельность территориального управления социальной политики Талицы.В декабре прошлого года женщина обратилась к продавцу-консультанту магазина бытовой и электронной техники в Талице с предложением о покупке для нужд управления тонеров-картриджей для оргтехники. Обвиняемая при этом предложила оформить документы на продажу картриджей, но фактически выдать ей на руки бытовую технику для личных нужд.Выданную бытовую технику женщина оставила себе, а управление соцполитики на основании подготовленных ею документов перечислило деньги магазину в счет оплаты картриджей.Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.