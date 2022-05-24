Свердловчанина приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство знакомой
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижней Туре вынесли приговор местному жителю. Он убил свою знакомую, которая приревновала его к другой женщине.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 6 января мужчина поссорился со своей знакомой. Конфликт возник во время употребления спиртного. Потерпевшая приревновала обвиняемого к женщине, у которой тот находился накануне. Мужчина разозлился, взял кухонный нож и нанес им удар в область шеи потерпевшей.
Женщина скончалась от полученной раны на месте происшествия.
Нижнетуринский городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, в пользу дочери потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 6 января мужчина поссорился со своей знакомой. Конфликт возник во время употребления спиртного. Потерпевшая приревновала обвиняемого к женщине, у которой тот находился накануне. Мужчина разозлился, взял кухонный нож и нанес им удар в область шеи потерпевшей.
Женщина скончалась от полученной раны на месте происшествия.
Нижнетуринский городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, в пользу дочери потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».