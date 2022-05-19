В Березовском осудили рецидивиста за убийство мужчины шваброй и смесителем от душа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском вынесли приговор рецидивисту, который насмерть забил мужчину шваброй и смесителем от душа. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.В сентябре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. Временно он обосновался в Березовском, ночевал у знакомых, так как своего дома не имел.Рецидивист в то же время познакомился с потерпевшим, который из жалости пустил его пожить в свою квартиру. В октябре мужчины распивали дома спиртное. Так как денег на покупку алкоголя у них не было, они разобрали в квартире сантехническое оборудование, радиаторы, а также металлическую швабру. Часть предметов мужчины сдали в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купили еще спиртное.Во время застолья между ними произошел конфликт на почве ревности к женщине, которая давно уехала в Краснодар. В ходе ссоры обвиняемый нанес по телу потерпевшего не менее 73 ударов руками, а также фрагментами металлической швабры и смесителя от душа.От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Спустя два дня осужденный сам вызвал полицию и сознался в совершении преступления.Березовский городской суд назначил рецидивисту наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.