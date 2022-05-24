Охранник свердловского ЧОПа держал в плену трех девушек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Урале 35-летний житель поселка Ачит подозревается в незаконном лишении свободы трех знакомых девушек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, в конце апреля подозреваемый распивал спиртное вместе с тремя знакомыми девушками в квартире дома на улице Механизаторов в Ачите. Вскоре девушки решили разойтись по домам, однако мужчина был категорически против этого. Он взял в руки нож и запретил участницам застолья покидать квартиру.Одна девушка все же смогла вырваться из жилища и обратилась за помощью в полицию. Местный участковый оперативно среагировал на обращение и прибыл на место происшествия.Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. За преступление, предусмотренное частью 2 статьи 127 УК РФ, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подозреваемый работает охранником в одном из ЧОПов.