В Екатеринбурге около детского центра самоудовлетворялся мужчина

– Мы переживаем за детей, это ненормально. Мы с детьми гулять у этих кустов не планируем, но все равно не хочется, чтобы дети такое увидели, – сообщила порталу администратор образовательного центра.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга местные жители заметили извращенца. Он самоудовлетворялся в кустах около детского центра на улице Советская, 62. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.Местная жительница рассказала порталу, что она шла по улице и увидела молодого человека в кустах, который «сидел и делал свое дело». По словам екатеринбурженки, в этом месте постоянно ходят мамы с детьми, да и дети самостоятельно гуляют.Очевидцы отмечают, что мужчину в кустах там видят не в первый раз. Об этом они уже сообщали в полицию. Теперь администрация детского центра тоже планирует обратиться к стражам порядка за помощью.