Убившего невестку свердловчанина вместо колонии могут отправить в психбольницу

– Согласно заключению стационарной первичной комплексной судебной психиатрической экспертизы, в момент совершения общественно-опасного деяния у мужчины отмечалось патологическое просоночное состояние, он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, не мог руководить ими, в связи с чем нуждается в применении к нему мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в суд направили уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 63-летнего жителя поселка Сосновый Бор. Ему вменяется убийство женщины.По версии следствия, 17 сентября прошлого года мужчина вместе со своей сожительницей, ее братом и его женой приехали на дачу в деревню Корнилова, чтобы отметить завершение летнего сезона. Там они выпили около литра самогона и отправились спать.Ночью мужчина проснулся, взял на кухне нож и нанес не менее четырех ударов в область лица, груди и плечевого сустава спящей жены брата своей сожительницы. От полученных ран женщина скончалась на месте. Протрезвев, мужчина не смог вспомнить ничего о преступлении.Материалы уголовного дела направили в Пригородный районный суд.