На полтора миллиона рублей обогатились мошенники за счёт наивного жителя Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не спадает вал успешных (для преступников) мошеннических разводок на Урале. На сей раз их жертвой стал 57-летний житель Верхней Пышмы, из которого обманом вытянули 1 500 000 рублей.Схема «разводки» была хорошо проверенной и часто описанной в СМИ. Верхнепышминцу позвонили с незнакомого номера. Звонившийпредставился сотрудником банка и огорошил заявлением, что к банковскому лицевому счёту собеседника неизвестные получили доступ и необходимо предпринять срочные действия, дабы не допустить вывод средств. Далее в дело вступила ещё одна «сотрудница», которая и дала пошаговые инструкции, следуя которым хозяин счёта как раз и позволил завладеть своими сбережениями – полумиллионом рублей. Остальной миллион он набрал кредитами в пользу звонивших (к которым к тому моменту успел подключиться ещё и «сотрудник областного ФСБ»).О произошедшем стало известно в выходные, когда потерпевший принёс заявление в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский». Полицейские работники (настоящие, а не липовые) на данный момент ищут способы помочь обманутому жителю Верхней Пышмы вернуть крупные убытки.