Рецидивист избил молодого человека и изнасиловал его девушку в Екатеринбурге
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ранее судимый мужчина избил молодого человека и изнасиловал его девушку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СКР по Свердловской области.
По версии следствия, ночью 25 апреля в парке на территории Кировского района Екатеринбурга обвиняемый встретил ранее незнакомых молодого человека и 22-летнюю девушку. Он избил молодого человека, а затем сказал девушке следовать за ним. Зайдя вглубь парка, злоумышленник изнасиловал девушку. После этого он скрылся с места преступления.
Сотрудники СКР во взаимодействии с оперативниками уголовного розыска полиции установили местонахождение обвиняемого и задержали его. Мужчину заключили под стражу. Проверяется причастность злоумышленника к другим преступления.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что обвиняемым оказался мужчина 1990 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи. Полицейские обнаружили и задержали его на территории Полевского, а потом передали коллегам из СКР.
По версии следствия, ночью 25 апреля в парке на территории Кировского района Екатеринбурга обвиняемый встретил ранее незнакомых молодого человека и 22-летнюю девушку. Он избил молодого человека, а затем сказал девушке следовать за ним. Зайдя вглубь парка, злоумышленник изнасиловал девушку. После этого он скрылся с места преступления.
Сотрудники СКР во взаимодействии с оперативниками уголовного розыска полиции установили местонахождение обвиняемого и задержали его. Мужчину заключили под стражу. Проверяется причастность злоумышленника к другим преступления.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что обвиняемым оказался мужчина 1990 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи. Полицейские обнаружили и задержали его на территории Полевского, а потом передали коллегам из СКР.
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