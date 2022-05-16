Из-за автоподставы пенсионер в Екатеринбурге лишился миллиона рублей

– Затем «жертва аварии» по мобильному телефону хозяина иномарки пообщалась с некой девушкой-секретарем, предупредив ее о невозможности принять участие в важном совещании из-за случившихся непредвиденных обстоятельств. Еще через мгновение пенсионеру позвонил «майор ГИБДД», разъяснив какие серьезные неприятности могут быть в подобной ситуации, вплоть до возбуждения уголовного дела и реального тюремного срока, – рассказывает полковник Горелых.

– О том, что это обычная автоподстава, потерпевший понял лишь спустя несколько суток, после того, как собственноручно передал мошеннику «лимон». По факту случившегося представители МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в крупном размере», – добавил Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге зафиксировали случай обмана пенсионера под видом ДТП со сбитым пешеходом. Мужчина передал мошенникам миллион рублей, якобы чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, хотя в реальности никакой аварии не было. Об этой странной истории рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Сообщение о мошенничестве поступило в дежурную часть отдела полиции №4. Пенсионер ехал на своем автомобиле Volvo по улице Предельной в Екатеринбурге. Внезапно с ним поравнялась другая машина. Водитель из открытого окна заявил, что пенсионер только что сбил человека, а с места ДТП скрылся.Выйдя из своего автомобиля, пожилой мужчина обнаружил сидящим на дороге неизвестного гражданина. Растерявшись, водитель решил срочно доставить «пострадавшего» в травмпункт. В салоне машины раненый представился сотрудником Следственного комитета в звании полковника и показал якобы служебное удостоверение.«Полковник СКР» также заявил напуганному мужчине, что в результате аварии были повреждены наручные часы стоимостью около трех миллионов рублей. Он потребовал возместить ущерб, а в больницу ехать отказался. Когда водитель сказал, что у него нет такой большой суммы, а есть лишь один миллион рублей, злоумышленник согласился и на эту сумму. Он отправил к дому пенсионера за деньгами своего приятеля.