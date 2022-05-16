В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в мошенничестве на 50 миллионов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.«В период с марта 2012 по январь 2015 обвиняемый привлекал денежные средства граждан под строительство многоквартирного многоэтажного дома, под видом реализации квартир в нём», – рассказали «Вечерним ведомостям» в прокуратуре.Мужчина обещал покупателям, что строительство дома начнётся после получения разрешения на строительство и возведение на участке, расположенном в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова, получить которое он якобы должен был в 2015 году.Однако, зная об отсутствии разрешения на строительство дома и понимая, что он его не получит, обвиняемый оформлял сделки по приобретению квартиры, в том числе, путём заключения договора процентного займа.О возможности приобретения квартир на данном участке потенциальным покупателям также рассказывали его подчинённые. По данным следствия, они были не осведомлены о том, что сообщаемые ими сведения были заведомо ложными.«Всего в результате преступных действий обвиняемого пострадали 38 человек, общая сумма ущерба которых превышает 50 миллионов рублей», – подчеркнули в ведомстве.