«Залётный» браконьер из Нижнего Тагила порыбачил возле Невьянска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг утром, 19-го мая на берегу Аятского озера в районе города Невьянска поймали браконьера. Мужчина 54-х лет отроду на надувной лодке рыбачил при помощи сетей, да ещё в нерестовый период.При проверке личности выяснилось, что нарушитель прибыл из Нижнего Тагила. Инспекторы местной рыбоохраны «выловили» из его сетей 15 лещей. Богатый улов, с учётом, что в нерестовый период цена одной такой рыбки может достигать 1000 рублей. Воспользоваться плодами своего браконьерства нижнетагилец, к счастью, не успел. Теперь он не обогатился на 15 тысяч рублей, а вот обеднеть на 25 тысяч вполне может. Именно такова максимальная сумма штрафа за незаконную рыбалку.Размер штрафа для нижнетагильского браконьера установит суд. А вот лодки и снасти он уже лишился — их у него изъяли вместе с рыбой (за которую нарушителю тоже придётся раскошелится, оплатив причинённый природе ущерб поверх штрафа).С начала нерестового периода в Свердловской области отловили и оштрафовали уже 25 рыбаков-браконьеров.