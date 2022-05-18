«Минировавшего» торговые центры подростка задержали в Свердловской области

– Ранее подросток был вовлечен в деятельность Интернет-сообщества, где участники изучали алгоритмы и способы совершения «лжеминирования», делились друг с другом результатами своих противоправных действий, – отмечают в ФСБ.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области оперативники свердловского УФСБ и сотрудники ЦПЭ регионального главка МВД задержали подростка, сообщавшего о лжеминировании торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, подросток «минировал» торгово-развлекательные центры Veer Mall (25 декабря прошлого года), «Каменск Сити-Молл» (9 января), «Мега» и «Пассаж» (11 января).Сейчас несовершеннолетний уже полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).В ФСБ напоминают, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных специальных служб, ложится на плечи виновных лиц или их родителей.