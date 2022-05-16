В Талице осудят обвиняемую в подделке решения суда юриста

16.57 Четверг, 19 мая 2022
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Талице осудят женщину-юриста, которая обвиняется в подделке решения суда о банкротстве ее клиентки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, к обвиняемой обратилась местная жительница для оказания помощи в погашении задолженности перед кредитными организациями. Долг превысил 1,4 миллиона рублей. У клиентки не было возможности расплатиться с кредитами, и она попросила обвиняемую инициировать процедуру банкротства.

Служба судебных приставов в связи с наличием нескольких исполнительных производств осуществляла взыскание с клиентки задолженности по кредитам. Чтобы прекратить взыскание средств юрист решила изготовить решение Арбитражного суда Свердловской области об объявлении ее клиентки банкротом и введении процедуры реализации имущества.

В ноябре прошлого года обвиняемая на своем домашнем компьютере внесла изменения в решение суда об объявлении банкротом ее брата. Она изменила сведения о должнике и реквизиты решения, а затем направила поддельное решение суда приставу-исполнителю. Не зная о подделке, пристав вынес решение о прекращении сводного исполнительного производства.

– Спустя непродолжительное время факт подделки решения суда был выявлен, исполнительное производство возобновлено, – добавили в прокуратуре.


Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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