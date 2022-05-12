Екатеринбурженке вынесли приговор за убийство сожителя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга предстала перед судом за убийство сожителя в ходе бытовой ссоры. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Ночью 21 сентября прошлого года женщина вместе с сожителем, с которым они воспитывали общего ребенка, находились в квартире дома по улице Ангарская. Мужчина возмутился поздним возвращением возлюбленной домой. Между сожителями вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область груди справа.В результате потерпевшему было причинено проникающее колото-резанное ранение груди справа с повреждением правого легкого с правосторонним гемопневмотораксом и с развитием массивной кровопотери. Мужчина скончался в больнице через непродолжительное время.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.