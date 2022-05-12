Алкоголик из Нижнего Тагила благодаря своей наглости выпил на халяву 8 бутылок водки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поразительно наглый любитель водки объявился в Нижнем Тагиле. Раз за разом он ходил в один и тот же магазин «Красное и Белое», где брал две бутылки горячительного напитка, но платил при этом только за одну.Сотрудники магазина заметили неладное только после того, как обнаружилась недостача. При просмотре видео с камер внутреннего наблюдения ворюга и выявилась простая, но наглая схема, по которой он действовал. Жадный алкоголик в каждый свой визит брал с магазинной полки 2 бутылки, одну прятал в пакет, а со второй гордо шёл на кассу, оплачивая только половину взятого товара. При этом, бедствующим этого человека никак не назвать — к магазину он подъезжал на своём «Ниссане» чёрного цвета.В мае работники магазина попытались задержать нечистого на руку посетителя. Во время очередного его появления они вызвали Группу быстрого реагирования и перекрыли входную дверь. Но любитель халявы сумел вырваться на улицу и скрылся — всё на той же чёрной иномарке, — сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил».Сегодня сотрудники нижнетагильского магазина «Красное и Белое» публично обратились к незнакомцу с ультиматумом. Они заявили, что ещё не передали видеозапись с камер в полицию, но обязательно сделают это, если магазинный вор не доплатит похищенный у них товар.