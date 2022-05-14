Против жителя Сысерти возбудили уголовное дело за попытку изнасилования девочки-подростка
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уголовное дело по статье 132 УК РФ возбудил следственный комитет против 32-летнего жителя Сысерти. Его подозревают в попытке изнасиловать 16-летнюю девочку.
Инцидент произошёл в воскресенье вечером, 15-го мая в микрорайоне Черёмушки города Полевской. Подозреваемый подошёл на улице к потенциальной жертве и начал приставать к ней с предложениями недвусмысленного характера. Девочке удалось убежать от агрессора и рассказать родителям.
Заявление в полицию было подано спустя 2 часа, но нападавшему эта фора во времени не помогла скрыться. Мужчину задержали сотрудники полиции. В отделении, куда он был доставлен, выяснилось, что проживает он в Сысерти и ранее уже был осуждён, но за другие преступления — за кражи чужого имущества.
Инцидент произошёл в воскресенье вечером, 15-го мая в микрорайоне Черёмушки города Полевской. Подозреваемый подошёл на улице к потенциальной жертве и начал приставать к ней с предложениями недвусмысленного характера. Девочке удалось убежать от агрессора и рассказать родителям.
Заявление в полицию было подано спустя 2 часа, но нападавшему эта фора во времени не помогла скрыться. Мужчину задержали сотрудники полиции. В отделении, куда он был доставлен, выяснилось, что проживает он в Сысерти и ранее уже был осуждён, но за другие преступления — за кражи чужого имущества.
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