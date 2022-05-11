Канал незаконной миграции пресекли в Екатеринбурге



Фото: УФСБ России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Екатеринбурге канал незаконной миграции. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.Два местных жителя с 2018 по 2020 год организовали незаконный въезд и пребывание в России 179 граждан стран Юго-Восточной Азии с помощью оформления им приглашений от имени двух аффилированных коммерческих организаций.Иностранцы в Свердловскую область не приезжали, а фактически незаконно работали на территории других регионов России. В ходе обысков правоохранители изъяли у двух свердловчан печати, штампы юридических лиц, от имени которых велась преступная деятельность, бланки документов, компьютерная техника, а также списки уже легализованных иностранцев.Суд признал участников группы виновными в организации незаконной миграции и приговорил их к лишению свободы на два года с отбытием наказания в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.