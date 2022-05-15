Сбежавшего из психбольницы опасного преступника в Екатеринбурге нашли

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера вечером несколько СМИ сообщили, что в Екатеринбурге из психиатрической больницы №3 сбежал 29-летний пациент, которого суд отправил на принудительное лечение. Он был осужден за убийство. Сейчас мужчину уже поймали.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на психбольницу №3, пациент сбежал вчера утром. Его возили полечить зуб, он попросился в туалет, а когда с него сняли смирительную рубашку, мужчина вырвался и убежал.Спустя несколько часов в больнице заявили, что беглеца удалось вернуть обратно. По словам главврача, мужчина пришел сам. Почему он решил сбежать, пациент не смог внятно объяснить.Сейчас мужчина проходит положенное лечение. По факту побега проводится внутренняя проверка.