В Серове осудят экс-заведующую детсадом за мошенничество на 4,2 млн рублей

– При этом, одно из преступлений совершено ею в группе лиц по предварительному сговору с главным бухгалтером образовательного учреждения, уголовное дело по ст. 3 ст. 159 УК РФ в отношении которой направлено прокурором в Серовский районный суд, – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове осудят бывшую заведующую муниципальным детским садом. Она обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве на 4,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры».По версии следствия, с 2016 года по январь 2021 года обвиняемая фиктивно трудоустроила в детский сад №11 своего родственника и знакомых на различные должности: грузчик, воспитатель, младший воспитатель и учитель-логопед. Ежемесячно она подписывала кадровые и финансовые документы, служившие основанием для начисления зарплаты. Деньги перечислялись на банковские карты фиктивно трудоустроенных, фактически находившиеся у самой обвиняемой.Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 4,2 миллиона рублей.В ходе расследования был наложен арест на банковские счета обвиняемой, ее транспортное средство и жилье. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд Свердловской области для рассмотрения по существу.