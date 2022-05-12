В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении 60-летнего мужчины
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудниками полиции был задержан 38-летний местный житель. Его подозревают в избиении 60-летнего мужчины, заступившегося за свою 34-летнюю дочь. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городское УМВД, в тот день к дочери пожилого екатеринбуржца наведался её знакомый, который пытался за девушкой ухаживать. Но, не получив взаимности, 38-летний гражданин перешёл к оскорблениям. Тогда 60-летний мужчина вступился за свою дочь, в результате чего произошла драка.
В ходе потасовки пожилой отец получил ушибы и ссадины на голове, а также травму плеча. Из-за этого ему пришлось сделать операцию по устранению вывиха и установить специальную пластину. По результатам экспертизы, было установлено, что его здоровью был причинён тяжкий вред.
Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городское УМВД, в тот день к дочери пожилого екатеринбуржца наведался её знакомый, который пытался за девушкой ухаживать. Но, не получив взаимности, 38-летний гражданин перешёл к оскорблениям. Тогда 60-летний мужчина вступился за свою дочь, в результате чего произошла драка.
В ходе потасовки пожилой отец получил ушибы и ссадины на голове, а также травму плеча. Из-за этого ему пришлось сделать операцию по устранению вывиха и установить специальную пластину. По результатам экспертизы, было установлено, что его здоровью был причинён тяжкий вред.
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