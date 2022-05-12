Свердловчанина осудили за лидерство в преступной иерархии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Верхней Салды Владимира Кузнецова. Мужчина признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ранее неоднократно судимый местный житель на протяжении длительного времени занимает высшее положение в преступной иерархии на территории Верхней Салды.Злоумышленник был наделен статусом так называемого «смотрящего» – «положенца». Это позволяло ему контролировать различные направления деятельности криминальных структур в городе и обеспечивать их существование.Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.Статья 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) была введена относительно недавно – она появилась в УК РФ 1 апреля 2019 года по инициативе Владимира Путина.